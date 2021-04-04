港超聯　米基爾起孖　愉園反勝標準流浪開齋

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）於深水埗運動場爆發下游大戰，愉園主場鬥標準流浪。客軍標準流浪上半場一度靠祖連奴的入球領先，但「快活谷」下半場積極反撲，最終憑米基爾梅開二度，以2比1反勝標準流浪，奪得聯賽首勝。

近期一勝難求的「快活谷」，今仗主場出擊派出「黑雙煞」羅拔奧度及艾迪比帝擔正，開局積極搶攻，製造出不少入肉攻勢。17分鐘，米基爾左路推順施射，但就斜出偏離球門。21分鐘，查理史葛組織攻勢交前，艾迪比帝突破越位射門，被今場重返正選大軍的標準流浪門將盧兆崎撲走。4分鐘後，羅拔奧度左路突破，推過兩位流浪守將後起腳，被對手後衞擋走。31分鐘，愉園再接再厲，有艾迪比帝及伍家揚頭頂腳踢，都未能攻破流浪大門。相反經驗更老道的流浪，就靠一次反擊機會打破僵局，39分鐘，祖連奴接應播磨浩謙右路傳中，連人帶波一齊撞入網，為客軍取得1比0領先優勢，可惜這位入球功臣衝入網後受傷，要被擔架抬走退下火線。標準流浪半場以1球領先回更衣室。

換邊後，落後的愉園積極反撲，但面對標準流浪密集防守，一度顯得束手無策。49分鐘，羅拔奧度接應盧斯安奴短傳，禁區頂射地波攻門斜出。56分鐘，輪到伍家揚的發威，他接應直傳後攻門，但考驗不了出迎的盧兆崎。61分鐘，羅拔奧度的遠射再被盧兆崎穩陣沒收。1分鐘後，流浪前鋒林學曦一度闖入禁區，但射門被「快活谷」門將謝家榮單手托走。愉園眾將最後時刻沒有放棄，85分鐘，潘沛軒右路傳中，就造就米基爾推大位勁射得手，為球隊扳平1比1。不甘於和局的「快活谷」，90分鐘再博得12碼，由米基爾操刀射入，最終以2比1反勝對手，今季聯賽打開勝利之門。

賽後標準流浪職、球員都對球證判決感到不公，一度圍着裁判員胡春星及球證團隊爭論不休，而今仗為流浪把守最後門關的盧兆琦，就坦然對結果感到可惜：「一定好唔抵，我覺得嗰球波未必係一個12碼，臨尾幾分鐘輸兩球，戰況同結果係好唔同。」過去多戰，標準流浪一直由狀態神勇的奧利斯把關，今仗重回正選陣容，「兆琦」認為自己在適應上問題不大：「平時都有安排友誼賽畀後備球員踢，所以狀態上唔會有好大影響。」

今仗重返正選大軍的中堅葉卓文踢滿全場，他表示對於重返賽場感覺新鮮：「今次係新嘅一年第二次正選，踢番係好開心嘅，因為上次覺得自己表現唔係咁好，今次希望可以有番表現，爭取番嗰正選位；今場波嘅結果係比想像中好，可能嗰球場比較細，都預計大家會踢高波戰術。」他亦對球隊最終能夠全取三分，感到意外：「我覺得係有啲幸運；今場和波係合理，贏到係Bonus。」