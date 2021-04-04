港超聯　首勝得來不易　葉卓文：等咗好耐

今季以年輕球員為骨幹的愉園，雖然場外風波不斷，但場上表現一直獲得不少正面評價，唯獨在聯賽欠缺贏波運，周日（4日）「中銀人壽香港超級聯賽」主場面對標準流浪一戰，球隊終於在聯賽一嚐取勝滋味，一班球員賽後，亦不忘回味今次勝果。

「大家都知呢半季，我哋都和到啲勁嘅對手，對住弱旅就失晒啲分，叫做劫富濟貧，我哋等呢3分都等咗好耐。」今場為球隊擔正的中堅葉卓文如是說道。在米基爾臨完場前補時階段，操刀射入致勝12碼之後，場上和後備席的一班「快活谷」球員，都衝到場邊相擁在一起，與入球功臣和隊友們一起分享這份喜悅。闊別賽場近5個月的蕭志豪，亦獲得今季首次正選出戰機會，對於球隊奪下這場得來不易聯賽首勝，他感到毫不驚訝：「我哋準備咗好耐好耐，大家都好畀心機去練波，贏到唔算係太意外。」

早前的「保險金」風波，加上部分職、球員言論引起爭議，令主場出擊的愉園眾將，在今場要承受極大壓力，包括比賽途中，看台上針對「快活谷」球員的叫罵聲。但綠衫軍仍嘗試專心作賽，葉卓文承認聽到球迷的批評聲，亦難免對表現有影響：「大家都預咗嘅，就盡量唔好理場邊；好似『Fat Gor』（林衍廷）咁樣，佢都預咗今日會畀人鬧，我哋都同佢講咗好多嘢，佢都冇理到（球迷的罵聲），大家都踢咗場好波出嚟。」