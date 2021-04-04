曼聯VS白禮頓　卡雲尼單箭頭夠唔夠做？

今晚英超壓軸之戰，曼聯主場鬥白禮頓，雖然2哥曼聯排名遠高於對手，但係球隊近期備受傷兵問題困擾，3位前鋒拉舒福特、安東尼馬迪爾、格連活特都有傷在身，加上多位主力剛踢完國際賽，未必可以恢復十足體力，要攻入白禮頓防線並唔容易。考慮到「紅魔」近9場比賽有8場上半場打和，一於再追半場和。（Now 621周一凌晨2時30分直播）

曼聯現時落後榜首曼城，超過雙位數分數，反超前機會非常渺茫，難免打擊士氣。最大問題係曼聯患上「大傷鋒」，拉舒福特、格連活特都因傷缺席早前國際賽，安東尼馬迪爾為法國上陣對哈薩克一役，勇戰受傷，預料3人今場都無法上陣，換言之，領隊蘇斯克查只有卡雲尼一位前鋒可用。

此外，般奴費南迪斯、保羅普巴、丹尼爾占士、哈利馬古尼等主力都有份為所屬國家隊出戰世界盃外圍賽，經過緊密賽程及舟車勞頓之後，消耗大量體力，預料曼聯今場會拖慢比賽節奏，以免後勁不繼，上半場入波機會唔大。事實上，曼聯近9場比賽有6場上半場踢成0比0。

白禮頓作客防守依然硬淨

另一邊廂，白禮頓取得英超2連勝，為護級打下強心針，士氣不俗，加上佢哋近5場英超作客僅1敗，只失3球，防守甚為硬淨。由於今場作客，「海鷗」應會先做好防守，站穩陣腳之後，下半場再全力搏殺。白禮頓2月英超作客勁旅利物浦，上半場打和0比0，靠下半場入波爆冷贏1比0，相信今仗會沿用此戰術，半場和博得過。

曼聯近9場比賽上半場成績

8和 89%

曼聯

26甸恩軒達臣

29雲比沙卡 2域陀連迪路夫 5哈利馬古尼 23勞基梳爾

18般奴費南迪斯 39麥湯米尼 6保羅普巴

21丹尼爾占士 7卡雲尼 34雲迪碧克

白禮頓

26羅拔山齊士

3賓韋特 5李維士鄧克 34祖爾韋特文

13柏斯高哥斯 14拉爾拉拿 8比蘇馬 15積及莫達

11李安度杜沙特 9馬奧比 18韋碧克