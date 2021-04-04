【3X3籃球賽】Fun Day 兒童籃球體驗營

疫情期間不少香港小朋友苦無運動機會，每日只能困在家中，今個兒童節適逢於復活節假期，他們終於有機會感受打籃球帶來的正能量。「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周日（4日）與香港非牟利社會福利機構香港遊樂場協會合作，邀請旗下46個來自基層家庭會員的小朋友到灣仔修頓場館，參加「Fun Day 兒童籃球體驗營」，大會更送上球衣、籃球及禮物包，讓小朋友滿載而歸！

是次活動請來星級教練李嘉耀及鄭國偉作指導，除教授小朋友運球、投籃等基本功訓練之外，更以遊戲形式讓小朋友分組比賽，小朋友都玩得相當投入。香港遊樂場協會社工黃志偉表示，「今次有一半小朋友之前都沒有接觸過籃球，透過活動讓他們識一些新朋友，學識基本技術，培養他們對籃球的興趣，之後一起打波。」黃志偉認為，三人籃球在香港發展愈來愈成熟，協會亦定期舉辦訓練和賽事，希望可以帶動更多學校，推廣這個運動。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」已完成兩日賽事，明日（5日）輪到小學組別登場，今屆賽事共有32隊小學隊參賽，每4隊分為一個小組，首、次名將出線周二（6日）決賽日舉行的8強賽事，屆時將會由東網on.cc進行網上直播。