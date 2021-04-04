西維爾VS馬體會　防守足球大對決！

今輪西甲重頭戲，1哥馬德里體育會喺周一(5日)凌晨出擊，作客排第4嘅西維爾。馬體會喺榜首暫時領先次席球隊4分，失分空間唔多，加上今仗算係佢哋餘下賽程中嘅「硬嘢」之一，教練施蒙尼必定會以最拿手嘅穩守突擊戰術迎敵，務求一劍封喉，2.5球嘅入球細最抵玩。（Now 632周一凌晨3時直播）

今季場均只失0.64球

馬體會嘅防守馳名歐洲，今季28場聯賽只失18球，防守能力相當驚人，場均只失0.64球。雖然近2個月失球數字上升，而且前線過分依賴老將蘇亞雷斯入波，令成績出現不穩，歐聯亦遭車路士淘汰出局，但施蒙尼多年來建立嘅防守體系仍然可靠，近期聯賽明顯先重防守穩定形勢，休戰前兩場聯賽均能保持不失球，近9場賽事有8次總入球開2球或以下。

其實自歐聯出局後，馬體會焗住集中精神應付西甲，餘下10仗賽程中，就只有今場及作客巴塞隆拿最難應付，施蒙尼向來應付硬仗均以穩守為先，而且葡萄牙攻擊中場祖奧菲歷斯在國際賽受傷，今仗上陣成疑，馬體會更加會縮後嚟踢。

西維爾現排西甲第4位，最大優勢同樣係防守，28場聯賽只失21球，失球屬西甲第2少，僅次於馬體會，佢哋近6場聯賽主場有5場成功保持清白之身，客隊要攻入西維爾大門難度極高，今晚兩隊西甲最強防守球隊對壘，好難想像入球橫飛，入球細係不二之選。

※邪神