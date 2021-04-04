聖人復活！艾格斯造3球反勝般尼

英超周日早場，修咸頓主場對般尼合演入球騷，「聖人」在早段落後2球劣勢下成功「復活」，憑傷愈復出嘅丹尼艾格斯連造3球，最終以3比2反勝般尼，度過愉快復活節。

般尼開賽12分鐘憑基斯活特射入12碼領先，馬迪維達於28分鐘整多粒贏到2比0，佔盡上風。落後兩球嘅修咸頓其後爆發，憑美妙組織31分鐘史超活岩士唐接應丹尼艾格斯後腳妙傳射入追成1比2，42分鐘丹尼艾格斯扭過敵衞再射穿大細龍門追和2比2完半場。

下半場66分鐘，丹尼艾格斯發動攻勢，攻門被拒不遠，禾確特再傳交列特文建功，射成3比2奠勝。修咸頓3個入球都同丹尼艾格斯有關，呢位聖人射手早前因腹股溝受傷休戰1個月，趁國際賽檔期好好休息，終於在今仗復出，並交出好表現。

修咸頓贏波後以36分升上13位，比降班區嘅富咸多10分，暫時尚算安全；餘下時間可專心備戰英足盃4強，修咸頓本月中將與李斯特城交鋒，爭奪決賽席位。