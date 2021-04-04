港超聯　冠忠南區天水圍飛馬有惡鬥

復活節假期續有好波上演，周一（5日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」呈獻地區打吡，重返香港仔運動場主場出擊的冠忠南區，會迎戰天水圍飛馬。兩軍近期皆陷入「不勝怪圈」，今遇同級對手當然希望局面，今場為搶分雙方必定上演一場惡鬥。（周一下午3時開賽）

早前經歷5連敗的冠忠南區，上仗終於成功搶分，以1比1逼和愉園，主教練列文相信戰果有助提升球隊信心：「踢波嘅嘢可以話變就變，好似飛馬咁連輸兩場，佢哋信心肯定有所影響，呢樣都係點解足球運動咁引人入勝。」相隔4個月後，球隊再度重返香港仔運動場地頭出擊，列文希望能為主場球迷獻出一場好戲，他透露球員狀態持續改善，今場應可以夫添出戰。

列文︰呢場係硬仗

冠忠南區今季聯賽首戰，曾以4比0大勝天水圍飛馬，取得完美開局，但列文認為今場次循環對決不易應付：「比起首循環場波，球員現時狀態更接近Top弗，信心都有改善，不過同飛馬嘅比賽不嬲都難打，呢緊場波對我哋嚟講會係一場硬仗。」列文表示只要和上仗一樣保持信念，今場有望重回勝軌。

天水圍飛馬近來遭遇2連敗，同時受謝朗軒停賽、達施華和羅振庭受傷等問題影響，加上香港仔運動場素來以「地獄」見稱，作客南區絕對不易應付。不過主教練郭嘉諾強調，今次正好是機會讓陳曉鋒、李藹軒等球員證明能力，而且他曾帶領前東家佳聯元朗，在香港仔大勝南區7比1，故他並不認為場地對南區絕對有利。

「嘉諾Sir」稱加強埋門訓練

飛馬近5場僅產生3個入球，「嘉諾Sir」稱過去一周集中於埋門訓練，望提升球員把握力，並明言今仗劍指3分：「最緊要係落場心態係想贏，今場去南區呢3分志在必得。」他不忘指出要提防佐佐木周和夏志明等高速球員，南區的反擊絕對是殺着，球隊一定要小心。