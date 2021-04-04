卡尼起孖都冇用！熱刺又跌2分

周日英超賽事，熱刺作客臨完場失守，被「喜鵲」紐卡素逼和2比2，令「搶4」之爭更激烈；雖然熱刺唔爭氣，但哈利卡尼今仗起孖，現時佢以19球登上射手榜榜首，同時亦係助攻王，試問熱刺點可以冇咗佢！

趁住李斯特城同車路士輸波，今場係熱刺追分嘅好機會，可惜隊波真係渣，開賽28分鐘，祖連頓接應桑恩朗達夫傳送攻破熱刺大門，紐卡素領先1比0。

熱刺今仗以哈利卡尼夥拍盧卡斯莫拉正選出擊，傷愈嘅孫興民同加里夫巴利任後備，哈利卡尼不負眾望，佢先喺1分鐘後扳平，再喺34分鐘整多粒起孖，熱刺反超前2比1，卡尼亦以19球升上射手榜榜首，比穆罕默德沙拿多1球，神射手之爭仲有好多變數。卡尼同時以13個助攻在助攻榜領先，認真犀利。

熱刺反超前後，遲遲未能拉開比數，故事發展同熱刺今季大部份賽事一樣，就係臨尾香！84分鐘哈利卡尼錯失反擊機會後，轉個頭紐卡素一段狂攻，憑祖爾韋洛克射個掛網波，紐卡素扳平2比2完場，各得1分。

和波後熱刺以49分排第5，落後車路士2分，紐卡素則以29分排17位，比18位嘅富咸多3分。