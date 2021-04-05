曼聯反勝白禮頓前4穩陣　神級數據冠英超

周一(5日)凌晨英超大戰，曼聯喺先失1球情況下，憑拉舒福特同格連活特下半場各建一功，主場以2比1反勝白禮頓。由於排3至5位嘅李斯特城、車路士同熱刺今輪齊齊失分，令「紅魔鬼」同第5位已經拉開11分差距，前4位置穩如泰山。

曼聯今仗上半場演出極差，空有控球權但全無威脅埋門，半場錄得0次中目標攻門，反而白禮頓反擊銳利，13分鐘就憑倒戈嘅韋碧克頭槌入波領先。曼聯換邊後再次展示「後勁王」本色，62分鐘般奴費南迪斯助攻拉舒福特射入追平，去到完場前7分鐘再有格連活特頭槌絕殺，協助曼聯反敗為勝。

曼聯贏波後以60分排第2位，而當中25分竟然係喺落後情況之下搶返嚟，比起第2多嘅李斯特城足足高出9分；曼聯今季8次喺先落後下贏波，同樣亦係英超之冠，比英超史上單季反敗為勝最多紀錄亦只差1場(02年紐卡素及13年曼聯)。另外，曼聯英超歷來累積95次反敗為勝，亦係史上最強後勁球隊。

曼聯領隊蘇斯克查賽後表示：「我哋今季已經試過好多次(先落後)，球員似乎已經習慣咗，我哋當然唔想身處呢個環境(0比1落後)，今場失波係低級犯錯，不過球員已經對落後已習已為常，所以完全冇任何恐慌，最後拎到兩個靚入波，我哋值得贏波。」