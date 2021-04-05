西甲爆種族歧視　華倫西亞一度拉隊離場

球壇種族歧視問題近期愈嚟愈嚴重，周一(5日)凌晨西甲再爆歧視風波，華倫西亞作客卡迪斯一仗，客隊守將莫達迪亞卡拜比賽期間投訴被對手種族歧視侮辱，全隊球員一度離開球場抗議，不過賽會警告華倫西亞如果唔完成比賽，有可能會被判輸兼扣分，最終華倫西亞答應再度出場，但就以1比2輸波收場。

卡迪斯14分鐘由祖安卡拉入波領先，華倫西亞5分鐘後就由加美路追平，但踢到中後段就發生爭議一幕，祖安卡拉同莫達迪亞卡拜發生衝突，後者向球證投訴被對方種族歧視，祖安卡拉就堅決否認，結果華倫西亞全體離場抗議。經過一輪商議後，華倫西亞終於決定重返球場比賽，但莫達迪亞卡拜就冇再上陣，結果卡迪斯喺完場前2分鐘由馬高斯莫路獻上絕殺贏2比1。

華倫西亞主將荷西加耶賽後表示：「莫達迪亞卡拜話佢被種族歧視，所以我哋決定罷踢，但賽會話如果我哋唔完成比賽會被判輸，而且仲可能會再扣分，莫達迪亞卡拜叫我哋出番去踢，冇佢同意我哋係唔會咁做(再次比賽)，但佢認為自己精神狀態唔適宜再比賽，佢當時非常傷心。」

華倫西亞喺比賽期間發出10點聲明，當中批評賽會未有就種族歧視問題作出任何行動，甚至向投訴受種族歧視嘅莫達迪亞卡拜出示黃牌，而球員喺受到處分威嚇下，應莫達迪亞卡拜要求先至繼續完成比賽。