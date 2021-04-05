夏蘭特成搖錢樹　老竇經理人齊搾乾

多蒙特神鋒艾寧夏蘭特近期成為話題人物，佢嘅經理人拉奧拿同老竇最近高調同各大豪門會面傾轉會，準備1年半之內第2次轉會。據西班牙媒體爆料，如果艾寧夏蘭特成功守會，拉奧拿同老夏蘭特將袋走4,000萬歐元巨額佣金，難怪佢哋咁鬼落力。

西班牙媒體《RAC1》報道，巴塞隆拿日前同拉奧拿、老夏蘭特會面嗰陣，被告知如果想簽到呢位挪威神鋒，將要喺多蒙特收取嘅轉會費以外，再向兩人分別支付2,000萬歐元佣金。消息指多蒙特上年用「超筍價」2,000萬歐元，向薩爾斯堡買入艾寧夏蘭特，但當時多蒙特另外向拉奧拿支付1,500萬歐元，老夏蘭特亦收咗1,000萬歐元，意味多蒙特嘅總轉會支出其實係4,500萬歐元。

傳聞有意收購艾寧夏蘭特嘅曼城，領隊哥迪奧拿喺歐聯8強交鋒前表示，唔會討論其他球會嘅球員傳聞，但就暗批多蒙特買人嘅方法：「多蒙特全隊都係好波之人，佢哋畀咗好多錢經理人去招攬年輕天才球星。」多蒙特喺2017年由曼城青年軍搶走查頓辛祖，據報亦係透過經理人唆擺球員離隊，哥迪奧拿似乎仲耿耿於懷。