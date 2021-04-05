狼隊VS韋斯咸　連美斯又出擊！

力爭下屆歐聯入場券嘅韋斯咸，今輪英超作客狼隊。韋斯咸喺車仔上周六失分下，今場贏波就可以殺入前4，不過佢哋國際賽前4場聯賽只得1勝1和2負，今場當然要穩中求勝，而且「錘仔幫」最近兩次作客狼隊都輸波，更加會小心行事，佢哋近7場聯賽作客6次開半場和，不妨追多一劑。（Now 621周二凌晨3時15分直播）

近7場聯賽作客6開半和

韋斯咸今季發揮出色，前4位置觸手可及，剩番最後9場聯賽都會搏盡，借將連格固然令球迷驚喜，其實成季最弗係湯馬士蘇錫克，呢名捷克中場喺國際賽期間發威，對愛沙尼亞一仗大演帽子戲法，今場亦會係狼隊後防嘅心腹大患。不過「錘仔幫」今季成功勝在夠穩定，對唔同對手都有同樣水準，佢哋今季有長路可捉，作客踢法保守，半場唔會急攻，近7場聯賽作客6次開半場和，其中5次開出波膽「0比0」。

狼隊今季最失敗係放走迪亞高祖達，喺墨西哥前鋒魯爾占美尼斯重創後，陣中冇人可以頂到佢位置，柏度尼圖把握力不足，艾達馬查奧爾只係識死衝，狼隊進攻體系向來倚賴穩守突擊，射手嘅角色好緊要，所以球隊今季成績同上季差好遠。狼隊攻力唔得惟有焗守，查實佢哋都好旺半和，近10場聯賽有7場開出半場和，今場絕對追得過。

■渡邊年

韋斯咸近7場聯賽作客半場成績

和

86%

直播表

周二1:00am 英超 愛華頓 Vs 水晶宮

Now 621

周二3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華拉度列

Now 632、611

周二3:15am 英超 狼隊 Vs 韋斯咸

Now 621