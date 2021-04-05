水晶宮揀波踢　明益愛華頓

周二(6日)凌晨英超頭場將上演愛華頓主場鬥水晶宮；「拖肥糖」國際賽前雖然連輸3場，但球隊近3次聯賽主場對水晶宮全勝，加上水晶宮欺善怕惡，近期所贏對手全屬榜下游球隊，一於捧愛華頓反彈開主勝。（Now 621周二凌晨1時直播）

拖肥糖力爭入前4

愛華頓近況令人失望，近兩仗聯賽先後不敵車路士及般尼，及後英足盃8強亦被曼城以2比0踢出局，狀態及士氣麻麻，好在有國際賽檔期隔一隔，有時間作調整，加上仲有機會殺入前4，相信球員會加把勁。

水晶宮今季29場聯賽獲得10勝7和12負，勝出率唔算標青，睇番佢哋近5次聯賽贏波，對手分別係西布朗、白禮頓、紐卡素、狼隊及錫菲聯，大部分都係處於聯賽榜下游、需要搶分護級嘅同級隊伍，證明佢哋識得「揀波踢」，難怪依家可以排喺中游，降班危機唔大。水晶宮過去3次作客葛迪遜公園全部輸晒，加上現時缺乏搶分動力，一於撐愛華頓可以全取3分。