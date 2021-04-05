【3X3籃球賽】小學鬥得激　開心籃球彈入8強

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」今日（5日）在修頓場館展開小學組賽事，每組首、次名將躋身明天舉行的8強淘汰賽，而比賽節奏亦和中學組同樣緊湊，聖博德學校、大埔祟德黃建常紀念學校、香港嘉諾撒學校二隊及開心籃球分別以女子組小組首名出線。

小學女子組D組的開心籃球，由祟真小學暨幼稚園（小學部）的馬天欣、李思葶、李姿賢及余朗晴組成，她們面對漢華中學（小學部）時明顯技勝一籌，以15比4勝出比賽，而迎戰同樣在小組取得兩勝的佛教林金殿紀念小學，亦表現出色，其中馬天欣更攻入全場最高的5分，協助開心籃球以11比4擊敗林金殿，以小組首名出線，將會於同心協力爭入4強。開心籃球的晉級功臣馬天欣，對球隊小組三戰全勝的賽果感到滿意，「很久沒有參加過比賽，而且這個組合是第一次夾，打第一場的時候，我們默契不太好，交波會失，走位也不佳，不過愈打愈順，最後一場配合得很好。」她們將於4強對陣協恩小學球員組成的同心協力，馬天欣直言她們沒在怕，並將眼光放到頒獎台上。

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」

小學女子組8強形勢

聖博德學校 對 協力同心

開心籃球 對 同心協力

大埔祟德黃建常紀念學校 對 佛教林金殿紀念小學

香港嘉諾撒學校二隊 對 香港嘉諾撒學校一隊