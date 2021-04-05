港超聯　山度士奠勝！天水圍飛馬險勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（5日）上演一場「地區打吡」，天水圍飛馬「南下」造訪香港仔運動場，挑戰冠忠南區。最終兩軍在入球梅花間竹的情況下，飛馬在末段靠山度士的入球致勝，以3比2擊敗對手，終止兩連敗。

冠忠南區首循環大勝對手4比0，天水圍飛馬為求復仇戰意十足，惟受謝朗軒、達施華等傷停問題困擾，今場需以法比奧正選客串攻中。

甫開賽兩軍節奏較慢，僅以兩邊傳中試探對手，10分鐘客軍羅振庭傳中，惟準繩欠奉直接傳出界。3分鐘後主隊積施利右路底線斬中，「肥彭」史提芬彭利拿門前來遲一步，未能接應。15分鐘古安奴的罰球直射甚具威脅，惟今場復任正選的謝德謙勇救出界，力保不失。

極希望擺脫7場不勝頹勢的南區，20分鐘便憑「肥彭」的頭槌打破僵局，他接應許宏鋒的傳中一頂入網。惟領先優勢僅維持3分鐘，飛馬羅振庭右路傳中，羅曉聰射門被謝德謙擋到，陳港斌情急之下解圍落孫銘謙腳下反彈入網，客軍23分鐘扳成平手。

兩軍其後節奏放緩，37分鐘胡晉銘「手榴彈」擲入禁區，古安奴頭槌跣後，山度士力壓川瀨浩太施頂無功而還。雙方半場打成1比1平手。

下半場飛馬憑法比奧接應傳中施射，尋找到一個攻門機會，被謝德謙沒收。50分鐘史提芬彭利拿中路攻門被梁興傑撲橫，夏志明補中得手，一度替主隊再度領先，但飛馬在2分鐘後再一次扳平，古安奴接應羅曉聰角球開出「飛將軍」式頂成2比2。

客軍及後換入「數胡人物」達施華，搶得不少優勢，60分鐘先有黎格爾中路發炮高出，後有達施華70分鐘接應孫銘謙橫傳第一時間熨射，可惜僅僅斜出。

南區隨後亦「撳掣」調入林樂勤和澳洲中鋒卡希爾。80分鐘達施華接應孫銘謙妙傳起腳，被謝德謙橫身撲走，但7分鐘後這名巴西鋒將便造就「同鄉」山度士射破謝德謙「十指關」，助球隊最終以3比2奠定勝局，全取3分。而南區則於主場淪陷，不勝紀錄延至8場。

天水圍飛馬主教練郭嘉諾直言今仗如一場「苦勝」：「雙方都好多埋門機會，我特別想讚謝德謙，因為佢真係救咗好多波。」他表示，過去一周敦促前鋒山度士的表現，是他今場復甦的關鍵：「佢作為超級外援，需要有個好啲嘅表現，成個星期同佢做咗心理輔導，我覺得今日係佢踢得最好嗰場，如果有賽事最佳球員獎，我肯定佢係得主。」

剛踏入44歲之齡的法比奧今場正選客串攻中，比賽中段愈踢愈後，「嘉諾Sir」稱自班拿度離隊，前場欠缺核心人物，然而法比奧作為通天老倌，今仗表現十分稱職：「佢係一個好符合我系統嘅球員，所以我唔想佢下年退休！」

飛馬贏波後暫時以1分壓過少打1場的理文，升上第3位。郭嘉諾坦言目前聯賽形勢由頭到最尾都非常緊湊，因此每一場球賽都十分重要，又認為現時仍然是太早階段，討論哪一隊能問鼎冠軍：「理文、我哋，甚至之後其中一隊要打上去都有機會。」

今季上陣次數達14場的黎格爾，今場踢足全場，賽後他認為球隊集中力不足，以及「執Second Ball」欠佳，是兩個失球的主因，幸好比賽途中及時調整，造就球隊最終贏波。他又稱反勝關鍵在於己方球員的拚搏精神：「輸咗個波後成隊波集中番，好快入到第2球，之後保持到氣勢，幫球隊贏波。」