巴塞隆拿VS華拉度列 半場大有得諗

今晚西甲巴塞隆拿主場迎戰護級球隊華拉度列。巴塞聯賽回勇5連勝，嚟緊仲要同皇家馬德里合演國家打吡，自然想速戰速決保留體力；華拉度列本身傷兵滿營，近日更因疫情影響要殘陣應戰，想守都守唔住。巴塞主勝賠率乏味，既然佢哋近3仗半場開2球或以上，一於捧1.5球半場大。（Now 632周二凌晨3時直播）

西甲目前3雄鼎立，巴塞及皇馬力追榜首馬體會，巴塞下輪惡鬥皇馬，季尾仲有一場對馬體會嘅冠軍前哨戰，呢一刻分數上唔能夠落後太多，加上歐聯出局，重奪西甲成為佢哋最大目標，嚟緊嘅聯賽都冇得保留。佢哋近18場西甲豪取15勝3和佳績，近5仗全勝入17球只失2球，隊長美斯今季聯賽攻入23球，包括近5仗入7粒，美國右閘達斯亦喺上輪聯賽開齋兼起孖，進攻點多到數唔晒，今仗遇弱自然想速戰速決，早早入多幾粒鎖定勝局。

華拉度列殘陣難捱

華拉度列近期出現傷兵潮，近日再有多名主力確診新冠肺炎，另外智利國腳奧利蘭拿亦累積黃牌停賽，可用兵源買少見少，半場都未必守得住。巴塞今仗贏面極高，但主勝太熱冇肉食，睇番佢哋近3仗半場全開2球或以上，轉吼半場大好過。

■邪神

巴塞隆拿近3場半場總入球統計

2球或以上

100%