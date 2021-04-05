【3X3籃球賽】男拔小將高灝揚充當進攻發動機

拔萃男書院附屬小學周一（5日）強勢出擊，於「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」兵分兩路，分別於B、D組以首、次名出線8強。「一隊」前一日才於另一個3人籃球賽捧走冠軍，狀態大勇，隊中主力高灝揚表示，「上一個學界賽已是2年前，那時我還是4年級，現在我們都6年級了。2月球場一開，我們就立即努力訓練，今次比賽的目標當然是冠軍！」

拔萃男書院附屬小學一隊首場面對2018年九龍西區冠軍崇真小學組成的「開心籃球」隊一度受壓，與對手不斷拉鋸，幾度打成平手下，最後憑黃洛然連得5分，以13比8取勝。其後男拔一隊連下兩城，以21比1、21比8大勝曉青及光明英來學校，B組3戰全勝，首名晉身8強，將會遇上由培正小學組成的「馬騮仔P5」。

高灝揚（Lucas）是日擔任球隊的「進攻發動機」，不單為隊友送上妙傳，能剷擅射的他在進攻端有不少貢獻，他表示大致滿意球隊這天的表現，「大家在籃底可以把握得好少少，防守都可以做得更好。第一場對手好勁，他們各方面比上次對他們時都強了很多。今天我們因為對手多犯規，有很多機會射罰球才贏，晉級後要做得更好。」Lucas認為球隊整體狀態不錯，希望在周二賽事捧走冠軍。

「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」男子小學組8強：

佛教林金殿紀念小學 Vs 拔萃男書院附屬小學 二隊

BST（台山商會學校） Vs 開心籃球（祟真小學暨幼稚園（小學部））

拔萃男書院附屬小學 一隊 Vs 馬騮仔P5（培正小學）

FUN（聖雅各小學） Vs 漢華中學（小學部）