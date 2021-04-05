【有片】尼馬追打對手　面臨重罰

上場法甲榜首大戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場0比1不敵里爾，PSG球星尼馬同對手堤亞高迪查路發生爭吵，雙雙被逐之後，原來仲有下文，兩人離場期間，尼馬仍然唔肯擺休，不斷指罵堤亞高迪查路，更加一度衝前想追打對方，好彩被工作人員阻止，先至冇令事件惡化，但整個過程被鏡頭影晒，尼馬隨時面臨被重罰。

該場比賽踢到補時，尼馬喺1次爭波過程中，將堤亞高迪查路撞出邊線，繼而再推跌呢位右閘，想搶先掟界外球，最終兩人各領1張黃牌，一齊兩黃變一紅被逐。

尼馬仲惡人先告狀，步離球場期間，不斷指罵堤亞高迪查路，仲出手推咗對方一下，堤亞高迪查路亦破口大罵反擊，兩人更衝前想開拖，幸好被中間多位工作人員拉開。

尼馬近年有唔少負面新聞，包括2019年4月法足盃決賽PSG對雷恩賽後，佢竟然出手打球迷。上年9月法甲PSG對馬賽，尼馬涉嫌用侮辱同性戀者嘅說話鬧對手艾華路蘇比朗，依家又同堤亞高迪查路幾乎開拖，難怪咁多球迷唔鍾意呢位巴西國腳。