on.cc東網直播　學界3×3籃球賽王者今日誕生

本年度學界籃球首項大型賽事冠軍，將於今日（二）舉行的「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」誕生！經過連日來連場激戰後，男、女子中學組及小學組賽事已決出最後8強，多支傳統勁旅及新興勢力晉級。賽會昨（周一）晚已在場館鋪上國際級3X3籃球賽專用地板，修頓場館隨即「變身」成最專業的場地，球員異口同聲表示期待踏上舞台一展身手，誓要揮灑熱血爭奪王座！（on.cc東網周二中午12時開始直播/ 睇體ontv sports facebook 及 蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽facebook專頁同步直播）

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儘管本地賽事因疫情而一度停頓，但參與今次大賽的球隊，重回球場即拚發出熾熱的籃球火，分組賽事的戰情已十分緊張刺激，最終進身中學男子組8強的包括拔萃男書院、嗇色園主辦可藝中學、漢華中學、聖若瑟書院、喇沙書院、英華書院、中華基督教青年會中學及中華基督教會桂華山中學。男拔萃控球後衞余宇琛曾表示，為了爭取最終桂冠，他與隊友都積極備戰務求提升比賽狀態。至於青中的港美混血兒達泰然日前手指骨裂都「紮住上陣」，更憑賣力表現為球隊勇挫張振興，他說要為青中男籃爭口氣，憑着這股鬥心，青中可能成為本賽事的一路奇兵，值得大家期待。

POKOK對Toughness有睇頭

中學女子組方面，8強戲碼亦十分強勁，有英華女學校對青中A、匯基書院（大坑東）對Goal Digger、港大同學會書院對Little Hunter、POKOK對Toughness。其中POKOK和Toughness兩隊由九龍學界勁旅寶覺和協恩所組成，實力毋庸置疑，兩隊隊長戴卓彤和周樂瑤均對晉級有信心，相信會是一場非常接近的比賽，至於港大同學會書院首挫學界宿敵漢華中學，球員信心有所提升，Little Hunter肯定要加強進攻板斧才可予以還擊。

今日直播將先上演小學組冠軍戰及季軍戰，究竟那隊可突圍而出？小學女子組，派出兩隊參加賽事的香港嘉諾撒學校昨天雖然同告晉級，但卻在8強碰頭，教練「手掌手背都係肉」，相當頭痛。而代表崇真小學暨幼稚園（小學部）出戰的開心籃球點點開花，每個球員實力平均，由協恩小學球員組成的同心協力要做攔路虎亦不是容易的事。至於拔萃男書院附屬小學一隊由4位6年級生（高灝揚、陳卓穎、黃洛然及林見熙）組成，由於隊中3名球員身高均達1米6以上，他們出戰小組賽於籃底幾乎如魚得水。球隊得分點眾多，其中高灝揚表現最穩定，此子能剷擅射，傳球質素亦佳，屬男拔頭號「危險人物」。

直播星級旁述由「通天後衞」潘志豪聯同東網主持蘇雞，以及著名籃球評述員吳毅豪擔任。此外，大會還加設了明星賽（約下午4時30分），邀請一眾香港籃球明星球員為大家獻技！明星賽陣容星光熠熠，包括現役香港隊隊長李琪、甲一得分王蔡再懃、港隊大前鋒主力方誠義、籃球界男神蘇伊俊，現役香港女籃代表任栩燕，以及前城大隊長羅凱霖。如此精彩的節目，籃球迷不容錯過！

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