連格球王級表現！韋斯咸贏狼隊入前4

經常被球迷戲謔為「連美斯」嘅韋斯咸進攻中場連格，周二(6日)凌晨英超延續近期巔峰狀態，作客狼隊一仗堅係交出「球王級」表現，憑佢超級腳法直接間接包辦韋斯咸3個入波，帶領「錘仔幫」贏3比2。韋斯咸贏波後以52分超越車路士(51分)殺上第4位，下季出戰歐聯不是夢！

今場可以話係連格嘅個人Show，開波只係6分鐘韋斯咸打反擊，連格喺自己半場拎波後開Turbo狂推，跑足半個球場殺入禁區射入。或者狼隊守將全程睇波冇施加太大壓力，先至令連格入得咁輕鬆，但8分鐘後連格就再展示神級腳法，佢接應長傳追到角球旗後，突然一踩一剔轉身，巧妙扭過狼隊後衛，造就馬蘇亞古傳中畀柏保路科奴斯建功，過程令人拍案叫絕。

去到38分鐘連格再次由後場策動反擊，佢喺5個敵衛包圍下交出直線畀查洛保雲射成3比0，3個入波都盡見連格功架。同上輪被阿仙奴3比3逼和一樣，韋斯咸贏到3球後又一次放軟手腳，被狼隊入番2粒，好在韋斯咸今次頂到尾，最終保住3比2勝果。

自從喺冬季轉會窗由曼聯借用加盟後，連格踢8場聯賽就有6個入波同3次助攻，韋斯咸領隊莫耶斯賽後表示：「我哋好擔心狼隊前鋒嘅速度，尤其艾達馬查奧爾同柏度尼圖，但我哋都有連格，佢今場顯示出自己嘅速度同腳法，成為扭轉賽事嘅人，我向來唔輕易讚人，但今日我一定要大讚連格。」