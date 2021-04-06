【3X3籃球賽】冠軍出爐！男拔、嘉諾撒稱王稱后

冠軍出爐！「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」周二（6日）上演多場決賽對碰，打頭陣的小學女子組冠軍戰，由聖博德學校面對香港嘉諾撒學校一隊，香港嘉諾撒學校一隊成功冷結對方得分球員，以12比5贏得冠軍，至於小學男子組方面，則由拔萃男書院附屬小學一隊火併開心籃球，男拔萃點點開花，最終贏14比11，成為小學男子組的優勝者。

聖博德學校和香港嘉諾撒學校一隊在小組階段曾經碰頭，當時前者以10比5勝出比賽，不過香港嘉諾撒學校一隊在決賽採用針對防守策略，成功凍結聖博德的梁華恩，最終以12比5成為小學女子組冠軍，嘉諾撒球員陳韋縈直言贏得冠軍是超乎想像的結果，「我們幸運地晉級8強，之後的練習不知為何配合得不好，傳球常會交失，死了波又不知道。我們在賽前非常緊張，因為之前對聖博德我們輸多贏少，所以我們很想很想贏到她們，而我們今天也表現得很有默契。」雖然對戰成績稍差，不過戰術運用得宜使得嘉諾撒順利封后，「對手好似有點輕視了我們，而我們也控制住自己的情緒，並在內線邱曉蔚就一齊夾擊，不容許她起手射波。」邱曉蔚則說場地氣氛很好，音樂播放使球員更添活力。

小學男子組方面，拔萃男書院附屬小學一隊硬碰開心籃球，男拔萃有黃洛然屢次搏得「and 1」，以及高灝揚在最後階段投進兩分球，協助男拔萃以14比11擊敗對手。男拔萃的高灝揚表示在比賽最後階段的外線投球非常重要，所以他決心要射進，「對方射入了一球兩分波，於是我想用行動去回應他，而這一球對我們來說亦十分重要，是確立領先優勢的一球，所以我就決心要投進這個兩分波。」球隊上下由小三開始組隊，非常合拍和有默契，他們都異口同聲地說，能夠踏足FIBA認可的三人籃球膠地板很興奮，也很幸運，希望能有機會接觸更多國際標準的設施。

小學男子組得獎名單

冠軍：拔萃男書院附屬小學一隊

亞軍：開心籃球

季軍：FUN

殿軍：佛教林金殿紀念小學

小學女子組得獎名單

冠軍：香港嘉諾撒學校一隊

亞軍：聖博德學校

季軍：大埔祟德黃建常紀念學校

殿軍：開心籃球

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！