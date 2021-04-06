車路士爆連環內訌　阿朗素話係好事

車路士自從杜曹上任之後順風順水，全隊士氣高昂，不過上場聯賽意外2比5慘敗西布朗後，即刻爆出內亂。魯迪格同阿列沙巴拿加日前練層期間動粗，魯迪格更被趕離訓練場，列斯占士據報亦同艾斯派古達發生激烈爭執，點拆呢粒炸彈就睇杜曹嘅功力啦！

據《The Athletic》報道，車路士慘敗後，一眾球員心情好差，杜曹都延遲賽後檢討，畀時間球員平伏心情，不過一班球星似乎未見冷靜，列斯占士同艾斯派古達一度出現爭執，不過事件好快平息，而之後一課操練分隊賽，魯迪格被指不滿阿列沙巴拿加一直畀說話佢聽，喺一次攔截入面狼死踢向對方，引嚟阿列沙巴拿加激烈反應，兩人先係爭執再互相推撞，要隊友將佢哋拉開。杜曹事後要魯迪格自己返更衣室冷靜，而阿列沙巴拿加就繼續完成操練。

對於今次內訌醜聞，馬高斯阿朗素喺歐聯8強對波圖前親口承認：「呢件事證明隊內競爭有幾激烈、球員有幾渴望表現自己，我認為對球隊係件好事。事情(衝突)喺練習完結前已經劃上句號，唔係乜嘢新鮮事，訓練場上經常都會發生，以後亦會繼續出現，我哋要向好嗰方面諗，迎接下場比賽來臨。」