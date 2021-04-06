歐聯重頭戲　冤家對陣穩中求勝

歐聯8強首回合開打！今晚重頭戲係13屆冠軍皇家馬德里主場鬥利物浦。皇馬3年前於決賽擊敗「紅軍」捧盃，不過「銀河艦隊」隊長沙治奧拉莫斯今仗因傷缺陣，今季施丹變咗「穩陣先生」，預料今場亦會加強防守；高普帶領嘅利物浦喺歐聯演出亦穩打穩紮，8場比賽有6場保持不失，7次總入球開2球或以下，首選2.5球入球細。（Now 643、有線656及616台周三凌晨3時直播）

相比3年前於歐聯決賽交鋒，皇馬嘅「BBC」組合依家只剩低賓施馬，不過呢名法國前鋒今季於各項賽事射入24球，佔皇馬總數68球超過3分1，重要性比3年前有過之而無不及，但換個角度睇，佢一旦被對手箝制或表現失準，鋒力無可避免大受影響。

「銀河艦隊」今屆歐聯頭3輪分組賽失7球，一度陷出局邊緣，主帥施丹當機立斷改變戰術，先鞏固後防再搵機會打反擊，成功喺之後5場歐聯取得4勝，當中16強首回合作客小勝阿特蘭大1比0就係最佳例子。皇馬今場有隊長沙治奧拉莫斯因傷缺陣，防線不整，預計會同16強一樣，首回合先謀定而後動。

利物浦今季飽受傷兵困擾，英超表現反覆，近9場聯賽僅得3勝6負宣告衞冕失敗，不過佢哋踢歐聯又係另一回事，今屆8場歐聯獲6勝1和1負，當中6場保持清白身，除咗喺分組賽作客大勝阿特蘭大5比0外，其餘7場歐聯全開2球或以下，入球及失球數字皆偏低。事實上「紅軍」領隊高普近期安排番法賓奴泰華利斯踢中場後，大大增強掃盪力，同時減輕後防壓力，近3仗就成功保持不失球，今場一於追入球細。