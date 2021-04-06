【女足粉絲團】復賽後首W！沙田3蛋贈大聯盟

2013至14年度球季，足總首次舉辦女子青年聯賽，當時只有4隊參賽。2015至16年度球季，參賽隊伍增加至7隊。直到今季，「賽馬會女子青少年足球聯賽」首次分為U15及U18兩個組別，兩組參賽隊伍共有13隊，其中大聯盟足球學校、港會、傑志及公民於兩個年齡組別均有參賽。足證短短6年間香港女子青少年足球發展之迅速，女孩子可以接觸足球的時間更早，再加上女子青年梯隊的增加，令香港代表隊近年冒起不少潛質新秀。

2020年3月香港女子代表隊出戰「土耳其盃」的22人名單中，有10位千禧後球員入選，當中包括黃㬢桐、張紫晴、曾麗微、許以心、曾柏同、陳穎霖、林永嫺、胡彩瑤、陳頌文，以及年僅15歲的林裕殷。黃㬢桐及曾麗微正正就是「2014亞洲足協14歲以下女子足球錦標賽」香港U14的成員。至於陳穎霖及曾柏同於16歲時，入選2019年9月於香港舉行的「香港女子足球代表隊國際友誼賽」香港對菲律賓的大軍名單，曾柏同更於賽事中後備上陣。

隨着本地女子青年聯賽的擴展及代表隊的年輕化，相信預計於9月舉行的「2022年女子亞洲盃」預賽的港隊中，將會出現更多新面孔。如果大家提早想一睹眾小將的風采，可留意逢周二晚上(U18)及周日(U15)早上舉行的「賽馬會女子青少年聯賽」。

至於本周「賽馬會女子聯賽」在小西灣運動場舉行了一場補賽，由沙田對大聯盟足球學校。開賽早段沙田憑角球攻勢，由蔡詠琦先開紀錄，及後再有韋婉婷遠射破網，加上孔悅趁龍門出迎乖巧笠射得手，以3比0領先上半場。換邊後比賽節奏稍為放慢，雙方雖互有攻守，惟未能改寫比數，最終沙田以3比0獲勝全取3分，兼取得復賽以來首場勝仗。

【上周戰果】

甲組：

大聯盟足球學院 0比3 沙田