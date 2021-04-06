【3X3籃球賽】兄弟對決！漢華贏桂華山稱王

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周二（6日）在修頓場館圓滿落幕。漢華中學和中華基督教會桂華山中學，在中學男子組決賽上演「翁家軍內訌」，前者靠著楊文超裏外開弓，並在最後時刻展現「大心臟」，接連投進罰球，以13比8贏得冠軍！

桂華山憑著黃思銜準繩的兩分球，先後險勝青中和英華，殺進決賽。但面對同屬「翁家軍」的漢華，卻有點慢熱，被楊文超和林筠皓連取3分後，才有陳學宇剷籃「破蛋」。雙方隨後打成均勢，黃思銜和楊文超互轟兩分球，桂華山非華裔的球員Bernard則接連補籃得分，成功追平7比7。但此時，Bernard被判「U Foul」，楊文超兩罰全中打破僵局。桂華山眼見時間無多，採取犯規戰術「停錶」，但楊文超沒讓對手得逞，一再中鵠，終帶領漢華以13比8贏得冠軍！

賽後，漢華4個球員陳楚熙、黃彥量、林筠皓和楊文超捧起獎盃，不斷擺出趣怪的「甫士」拍照。贏得冠軍固然興奮，而經歷長達一年的比賽「空窗期」後，勝出這場全港性的比賽，更是一個證明：「證明漢華是學界勁旅。」

聽見楊文超這樣說時，感到有點疑惑，畢竟漢華一直是港島區D1決賽常客，去年更擊敗聖若瑟書院，重返王座，「學界勁旅」四個字當之無愧。但想深一層，賽前談起「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」的冠軍熱門，多為男拔萃或英華，漢華可謂冷門答案：「這座冠軍算是一支強心針，給我們信心繼續衝擊7月舉行的馬拉松。」

8強、4強到決賽，被問到哪場比賽最難打，楊文超說是首場對聖若瑟書院：「去年D1決賽對過他們，知道彼此的體能、速度都差不多，早已預計難打。」至於同門的桂華山，他坦言平日經常一起練習，對對方打法熟悉：「今日我們打得較慢，所以流暢度較好。剛好我的手風順，隊友信任我，傳了很多好球，冠軍大家都有功勞！」

中學男子組得獎名單

冠軍：漢華中學

亞軍：桂華山中學

季軍：英華書院

殿軍：嗇色園主辦可藝中學

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