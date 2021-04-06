祖普莫亭倒戈擔大旗　博續約長留拜仁

喀麥隆前鋒祖普莫亭2018年效力史篤城踢到降班，已經32歲嘅佢近3年竟然先後效力巴黎聖日耳門(PSG)同拜仁慕尼黑兩大班霸，堪稱係球壇奇迹。喺羅拔利雲度夫斯基受傷缺陣下，拜仁慕尼黑歐聯8強大戰巴黎聖日耳門，祖普莫亭有望擔正倒戈，佢亦表明想用表現博球會續約，令佢可以喺慕尼黑落地生根。

祖普莫亭上年同拜仁慕尼黑只係簽1年合約，今季做「羅拔仔」後備演出唔算差，上屆歐聯8強亦曾為PSG絕殺阿特蘭大，證明自己喺大賽都交到貨。祖普莫亭表示：「效力拜仁充滿樂趣，我當然想留更長時間，慕尼黑係個好靚嘅城市，家人都住得好舒服，我個女都係喺呢度出世，經過世冠盃之後，我想為拜仁慕尼黑贏取更多錦標。」

對於今場倒戈PSG，祖普莫亭表示：「上年決賽之旅對我係非常難忘，尤其係對阿特蘭大嘅入波，我同好多PSG球員都有聯繫，麥巴比同尼馬都係我合作過最好嘅球員，不過PSG每個球員都好犀利，拜仁要做嘅係作為一個團隊去戰鬥，我唔需要畀料拜仁隊友，因為佢哋上年已經贏過PSG！」