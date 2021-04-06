菁英盃　睇吓邊個最先上到位?！

「快活谷」以青春班為主，當中「菁英盃」6戰皆踢足，一對「右路孖寶」袁世傑及潘沛軒，今仗發揮尤其重要。袁世傑擅長以速度在邊路突破，其「老鼠仔」式踢法，於球隊反擊時能大派用場。至於潘沛軒憑相當高的上落頻率，以及精準傳中備受讚賞，上仗更間接製造了兩記入球。決賽一觸即發，兩名年青球員皆渴望捧走冠軍，「世傑」表示想交出入球或助攻，向外界證明自身實力，至於「潘沛」則指今仗會先集中防守，執行好教練給予的指示，以箝制對方的攻擊好手。

至於東方龍獅陣中則有五名U22適齡球員，踢法各有特點，但要數出場時間最鎮定的一位，肯定非奧利華莫屬，這位能夠勝任中場及右閘的21歲小將，今季於「菁英盃」全勤踢滿7戰，更屢次於聯賽獲得後備上陣機會，顯然是總監兼主教練李志堅最信任的年輕球員。連同「倒戈」的亞歷斯祖及王力威等，幾名小將為在競爭激烈的東方陣中脫穎而出，今場必定博盡。

兩隊適齡球員出場次數統計（頭3）：各項賽事出場次數（菁英盃出場次數）

愉園：

袁世傑、潘沛軒 14（6）

朱偉鈞 12（5）

林樂賢 11（6）

東方龍獅：

奧利華 10（7）

王力威 9（7）

鄭子森 7（5）