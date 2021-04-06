【3X3籃球賽】Toughness顯「神之隊」本色封后

一連五日的「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」周二（6日）於灣仔修頓場館上演決賽日，由協恩中學球員組成的Toughness盡顯學界「神之隊」本色，於女子組連過兩關後，決賽以17比8擊敗由中華基督教會青年會中學組成的青中A，勇奪冠軍！

Toughness的4名球員周樂瑤、李樂瑤、關海珮及李佩沛全部都是協恩隊中的進攻能手，她們是日先在8強擊敗2019年學界九龍區A Grade決賽對手寶覺中學組成的POKOK。4強面對港大同學會書院，開段雖一度落後0比3，但Toughness憑關海珮連續轟入3球兩分球，最後以16比4大勝。

Toughness決賽迎來青中A，她們是日經歷兩場連環惡鬥，分別險勝英華女學校及拔萃女書院球員組成的Goal Digger才進身決賽，4強賽更要戰至加時，才以兩分之差驚險過關。青中A經歷兩場大戰後體力明顯下降，面對Toughness的壓迫防守苦無起手機會，只能利用單擋跳投苦苦支撐，而前兩場於禁區內相當活躍的干穎堯是役面對無窮體力的「雙塔」關海珮和周樂瑤，更是打得相當費力。最終Toughness憑李佩沛於外線射入3個兩分球，以17比8捧走冠軍。

對於中四的李佩沛來說，這是久違了的冠軍滋味。她直言是日需要一些時間適應新的場地，而且戴口罩會令抖氣不順暢，但她很滿意球隊的表現，「去年B Grade學界賽事取消了，我已經兩年沒有打學界賽。我們做到賽前的部署，以快攻為主，比賽只有10分鐘，我們就盡量在外線搶分。」關海珮和李佩沛先後於4強和決賽挺身而出，於外線共放6「炮」。學界馬拉松將於7月開打，李佩沛希望肩負「以舊帶新」的重任，「協恩會以更全面的打法出戰學界賽，不是說我們一下場就會贏，所以一定要努力訓練。來年學界賽目標是贏冠軍，希望可以帶起『細』的那班。」

中學女子組得獎名單

冠軍：Toughness

亞軍：青中A

季軍：Goal Digger

殿軍：港大同學會書院