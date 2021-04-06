菁英盃　愉園東方龍獅終極決戰

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今屆「菁英盃」最終戰，周三（7日）晚上愉園將於旺角大球場，與東方龍獅一決高下，爭奪今季惟一一項盃賽殊榮。「快活谷」剛剛奪下今季聯賽首勝，士氣高企，至於東方龍獅亦有多位球員狀態漸入佳境。兩軍首次打入決賽，為染指獎盃必定傾盡全力。（On.cc東網周三晚上8時直播）

愉園上仗憑米基爾梅開二度，反勝標準流浪，主教練鮑家耀坦言欣賞球員在落後時的爭勝心，望這仗首勝能夠增強球員信心，強調球隊必須學懂在領先後，更加冷靜地控制比賽節奏。接下來的「菁英盃」決賽，大家皆需要用上至少3名U22球員，「鮑sir」相信對勁旅東方龍獅影響不大，希望球員能放鬆來踢：「對手經驗同實力點都係我哋之上，加上班後生仔第一次踢決賽可能會緊張，到時踢到均勢已經好好。」

今屆「菁英盃」將會是前鋒朱偉鈞，最後一次適齡參加，他坦言滿意球隊由分組賽至今的表現，並認為愉園在這項盃賽上有一定優勢：「球隊聯賽同盃賽陣容變化唔大，都係出好多U22球員，大家踢得多咗，狀態同默契自然更加好！」首次參與頂級聯賽的決賽，「偉鈞」笑言賽前並未感太過緊張，自己將會以平常心面對，他又指東方龍獅外援質素雖高，惟部分U22球員狀態相對較差，今仗僅屬「55波」，希望隊友在比賽時能展露出更堅定的決心，對捧盃有一定信心。

東方龍獅今季港超聯首戰，就於「菁英盃」分組賽意外以1比2不敵愉園，可幸其後及時反彈，最終於A組取得4勝1和1負成績，力壓愉園以首名出線，其後再於4強淘汰強敵傑志挺進決賽。上場東方龍獅於聯賽交出完美演出，以5比0橫掃晉峰，其中費蘭度及利馬兩位主將都搶到「士哥」，狀態火速回勇，總監兼主教練李志堅就希望球隊能夠保持爭勝心態，並形容與愉園的決賽會是難打的一仗。

算上上場對晉峰一役，過去兩仗東方都派出多位上陣時數較少的球員應戰，幾位U22小將亦獲得鍛鍊機會，包括上場斬獲今季聯賽個人首個入球的快翼王力威。剛剛攻入加盟後處子球的主力攻擊手費蘭度，過往有過豐富出戰盃賽決賽經驗，他認為東方龍獅陣中的年輕小將，能夠在今場大戰有所作為：「幾位後生仔都係能力唔錯嘅球員，佢哋日日同我哋一起努力練波，或者有時可能會怯場，但佢哋知道要點踢；嚟緊呢場波係佢哋表現嘅舞台，我會盡全力協助佢哋，一起為爭冠努力。」

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