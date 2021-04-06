【3X3籃球賽】李琪：好耐無試過接受歡呼聲

「當入球後有觀眾為你歡呼，感覺很正，而這感覺已經好久沒有過。」東方龍獅籃球隊隊長李琪周二（6日）應邀出席「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」明星表演賽，並與港隊隊友方誠義和前城大女籃隊長羅凱霖合組隊伍，迎戰由蔡再懃、蘇伊俊和任栩燕組成的藍隊，李琪最終帶領隊伍贏21比20，以勝利姿態完成超過一年來的首個比賽。

李琪指自己在去年一月尾的東南亞職業籃球聯賽（ABL）賽事後，便沒有再在修頓場館內打過正式比賽，很懷念在球場上揮灑汗水的時光，即使未有比賽仍努力訓練，「其實很多球員都很自律，有自發地練習。不過我們就算狀態很弗，都沒有機會展現，希望快啲有波打！」「琪哥」在本日的3人比賽中，連入多球「兩分波」，手感、狀態和體能都在上佳的水平，讓餓波已久的他更期待重啟聯賽，他更不諱言為了打波甚麼都願意做，「如果籃總肯開啟聯賽的話，不要說戴口罩，打針我也願意，叫我做甚麼都可以，但最緊要是先開啟聯賽。香港的籃球聯賽本來已不是職業聯賽，兩年不打波，香港隊如何有競爭力跟其他隊打？」港籃在亞洲盃外圍賽與新西蘭、澳洲和關島同處C組，要保住出線機會，球員的確要不斷比賽去保持競賽狀態。

室內、外籃球場於2月中重開，李琪所屬的東方龍獅籃球隊亦已投入訓練，「我們練得好勤力，一星期練6日，訓練後自己的體能提升了很多，我敢說大家目前都有季後賽水準。」東方龍獅於本年初聘請來自克羅地亞的積高柏利施域擔任主帥，「琪哥」大讚這位經驗豐富的教頭對細節非常講究，亦很擅於組織球隊，年青球員能在他的麾下成長很幸福，「日日不斷練波，好攰超辛苦，不過好enjoy！起初真的很不習慣，教練他很有經驗，亦曾經執教很高水平的球隊和球員，他很懂得怎樣去訓練球員，如何將一個團隊由很鬆散，變到很有組織，很戥年青球員覺得幸福，在年紀這麼小的時候遇上一個好教練，對他們籃球生涯的發展是很好，我也希望自己年輕10歲！」他又指上季曾為東方龍獅出戰ABL的外援拉利羅斯已到港和球隊一起訓練。

至於在籃球賽事停擺逾年期間，李琪說自己曾為前途考慮，不過目前發展重心仍然放在職業籃球上，「運動員生涯是短暫的，在我的計劃裡，我會回到校園繼續教書，但幾多年後，我還未決定，以前香港未有職業籃球前，當體育老師是我的畢生志願，是我的夢想，所以我一定會重返校園。」