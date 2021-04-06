趁「蜜蜂兵」低迷　曼城向4冠王美夢邁進

歐聯8強首回合，曼城主場鬥多蒙特，「藍月亮」現時喺英超遙遙領先，踢歐聯亦表現超班，今屆歐聯踢8場贏7次；「蜜蜂兵團」多蒙特近況低迷，加上查頓辛祖及新星尤素法莫高高受傷缺陣，作客難擋主隊強攻；曼城今屆4場歐聯主場都贏2球或以上，今仗讓1/1.5球，直取上盤。（Now 644、有線661及601台周三凌晨3時直播）

曼城喺英超手握14分領先優勢，奪冠只係時間問題，可以全力應付歐聯。事實上「藍月亮」喺哥迪奧拿領軍下，過去3季已經兩次捧英超冠軍，今季向住終極目標「4冠王」邁進，爭勝意欲唔使懷疑。

「藍月亮」今屆歐聯表現相當醒神，8戰獲7勝1和，進攻了得之餘，防守更係滴水不漏，呢8場只失1球，追平1995/96年球季阿積士嘅紀錄。值得留意阿仙奴曾於2005/06年嘅歐聯，錄得10場不失球，曼城今屆大有機會打破呢個紀錄。曼城近11次歐聯對德甲球隊獲10勝1和，心理上未踢先佔優。

「蜜蜂兵團」雙星缺陣

多蒙特今季表現飄忽，聯賽已經跌出前4，屋漏偏逢連夜雨，進攻主力查頓辛祖受傷患困擾，甚至傳出佢可能無緣為英格蘭出戰今夏歐國盃決賽周，至於年僅16歲天才尤素法莫高高早前為德國U21備戰時受傷，亦可能要提早收咧。此外王牌艾寧夏蘭特盛傳今夏離隊，士氣點會好，今場作客凶多吉少。