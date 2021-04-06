一個情況　熱刺炒摩連奴唔使賠足

熱刺上仗英超領先下遭紐卡素逼和2比2，錯失升上前4機會，賽後更爆出摩連奴批評球員言論事件，令將帥關係緊張，英國傳媒再揭出摩連奴合約條款，假如熱刺失去歐洲賽資格，熱刺炒摩連奴就毋須支付3000萬鎊嘅十足賠償，意思即係叫摩連奴醒醒定定，至少要搵到歐霸資格。

英國《每日郵報》報道，摩連奴在熱刺年薪為1500萬鎊，尚餘2年合約，如果熱刺依家炒佢，就要賠3000萬鎊，不過當中有條款列明，熱刺必須取得歐洲賽資格，否則摩連奴被炒嘅賠償金就會少好多。

熱刺當日炒普捷天奴，搵摩連奴入主球隊，主要目的就係捧盃，今季摩連奴一度帶隊登上英超榜首，又打入英聯盃決賽，成績其實唔錯，可惜嘅係球隊今夏未有增撥資源買人增強防線，熱刺經常後防唔掂，末段失守，成績唔好唔係摩連奴一個人嘅責任。

上仗被紐卡素逼和後，摩連奴把口唔收，賽後批評球員表現，再度引發更衣室不滿，如果呢段時間球員唔肯再為摩帥搏命，令熱刺最終失去英聯盃同歐霸資格，摩連奴被炒後賠償，熱刺亦兩頭空，咁樣對大家都冇好處。