神奇波膽！皇馬贏利物浦　預示79%入4強

周三(7日)凌晨歐聯8強首回合大戰，皇家馬德里憑20歲巴西新星雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度，以及馬高阿辛斯奧入波，主場以3比1擊敗利物浦，重演2018年決賽波膽！根據統計數據顯示，過往喺歐聯淘汰賽首回合主場贏3比1嘅球隊，有79%可以晉級，「銀河艦隊」向奪冠之路又行近一大步。

雙方喺2018年歐聯決賽交鋒，當時由於利物浦門將卡利奧斯2次「派膠」導致輸1比3，相隔3年後，雖然紅軍現時由巴西鋼門艾利臣比加把關，但賽果仍然冇變，皇馬上半場已經領先2球，27分鐘卻奧斯大腳長傳，雲尼斯奧斯祖利亞控定之後，擺脫利物浦中堅尼達利菲臘斯，射入打開紀錄。

9分鐘後，利物浦防線出現嚴重錯誤，右閘阿歷山大阿諾特頭槌回傳變「助攻」，被馬高阿辛斯奧截到，順勢挑過門將艾利臣比加，射入空門。

換邊之後，利物浦先至如夢初醒，51分鐘由穆罕默德沙拿近門射入，追至1比2，取得重要作客入球。

不過，踢到65分鐘，皇馬再下一城，莫迪歷右路傳中，雲尼斯奧斯祖利亞第一時間起腳射成3比1。呢個入球非常關鍵，因為歐聯淘汰賽史上，首回合主場贏3比1嘅球隊，有79%順利過關，但要留意皇馬之前有6次喺歐洲賽淘汰賽主場贏3比1，有4次都係出局，幸好最近1次已經係1993年，當時被巴黎聖日耳門淘汰。

賽後皇馬教練施丹表示，次回合一定好難踢：「我哋踢出1場出色嘅比賽，但係下半場開波之後，遇到唔少困難，我為所有球員感到驕傲，呢項係歐聯賽事，要晉級並唔容易，次回合肯定難踢。」皇馬已連續4次喺歐聯擊敗利物浦，整定係紅軍嘅大剋星。