科頓破朗尼紀錄！曼城絕殺多蒙特

周三(7日)凌晨另1場歐聯8強首回合賽事，英超一哥曼城主場以2比1險勝德甲勁旅多蒙特，「藍月亮」天才球員菲爾科頓成為主角，佢喺90分鐘建功，協助球隊力保勝局，同時打破曼聯名宿朗尼嘅紀錄，以20歲零313日成為歐聯史上喺90分鐘射入致勝球嘅最年輕英格蘭球員。

向四冠王進發嘅曼城，今場開波19分鐘就打開紀錄，靠1次快速反擊，馬列斯右路底線傳中，奇雲迪布尼撞射入網。

踢到29分鐘，曼城原本有機會拉開紀錄，當時多蒙特中場安利簡恩喺禁區內，疑似踢跌曼城中場洛迪卡斯簡迪，球證一度吹罰12碼，但睇完VAR之後，又取消判決。

去到37分鐘，又出現爭議性一幕，曼城門將艾達臣摩拉斯喺禁區外挑高個波，想大腳解圍，被多蒙特新星祖迪比寜咸出腳攔到，再射入空門，但球證卻吹罰祖迪比寜咸犯規，入球無效。

下半場初段，多蒙特又有入波機會，射手艾寧夏蘭特半單刀近門起腳，但被門將艾達臣摩拉斯封出。踢到84分鐘，多蒙特終於扳平，艾寧夏蘭特傳畀馬高列奧斯射入，亦係佢近20場比賽首次入波，同時令曼城連788分鐘歐聯不失球紀錄斷纜。

曼城被多蒙特扳平兼攞到作客入球，形勢立即急轉直下，幸好踢到90分鐘，奇雲迪布尼大腳傳入禁區，根度簡接應後再回傳畀菲爾科頓射成2比1，總算贏波，令次回合冇咁難踢。

賽後，曼城領隊哥迪奧拿指球隊上半場表現唔夠聰明：「贏波點都好過打和，上半場我哋控球在腳時，表現唔夠聽明，下半場好好多，有2、3次機會入多2、3球，但並冇出現，我相信次回合作客，可以繼續入波。」