高普用錯1人　利物浦上半場羞家0射門

利物浦喺歐聯8強首回合作客1比3不敵皇馬，瀕臨出局邊緣，領隊高普罕有喺上半場42分鐘，就作出換人，用堤亞高艾簡達拿入替拿比基達，令人懷疑呢位德國名帥一開始已經用錯人。

事實上，紅軍上半場表現一無是處，完全冇射門，甚至連似樣嘅攻勢都冇，任由皇馬宰割，搞到上半場已經落後2球，導致無法翻身。

賽後高普被傳媒問到點解咁快換走拿比基達，佢即時好唔耐煩：「咁做唔係乜嘢大新聞，我唔滿意佢表現，佢亦唔係唯一一個踢得差嘅球員，呢次係戰術換人，當時我原本想換更多人。」

高普承認球隊表現喺水準之下：「如果我哋想晉級4強，就必須表現出應有水平，但我哋冇做到，尤其係上半場。唯一好消息係除咗入波之外，慶幸今場仲係首回合，希望次回合踢出好表現，唔可以再畀皇馬為所欲為。」

利物浦輸1比3之後，雖然統計上只有21%機會晉級4強，但要留意紅軍2019歐聯4強首回合作客0比3不敵巴塞隆拿，當時形勢更加惡劣，但利物浦次回合主場大勝4比0，殺入決賽並奪冠，拭目以待睇下今次可唔可以再創造奇迹。