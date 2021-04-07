【人物誌】皇馬天才大爆發　超卡卡趕尼馬

皇馬喺歐聯8強首回合主場以3比1擊敗利物浦，首席射手賓施馬食白果，反而「敗家仔」雲尼斯奧斯祖利亞做主角，個人梅開二度。呢位「00後」翼鋒今場創出多個紀錄，包括超越前輩卡卡，以20歲零268日成為歐聯淘汰賽史上最年輕1場入2球嘅巴西球員。

雲尼斯奧斯祖利亞今季西甲26次上陣只入3球，曾經多次浪費入波機會，而備受批評，估唔到佢今場歐聯以2次清脆入波，成為贏波大功臣，並一舉打破巴西同胞卡卡保持咗17年嘅紀錄，卡卡喺2004年歐聯8強首回合對拉科魯尼亞，個人梅開二度，當時係21歲零336日，「小雲」今次將紀錄推前超過1歲，非常誇張。

與此同時，雲尼斯奧斯祖利亞亦係1992年歐聯改制後，喺淘汰賽最年輕入2球嘅皇馬球員，同時亦係皇馬史上喺歐聯淘汰賽第2年輕入波球員，僅次於魯爾嘅18歲零253日。

司職左翼嘅雲尼斯奧斯祖利亞今場除咗入2球之外，佢嘅速度及突破能力，亦令利物浦防線吃盡苦頭，多次同紅軍右閘阿歷山大阿諾特單對單較量中，壓倒對手，包括逼到呢位英格蘭國腳回傳失誤，導致失第2球。

加上「小雲」勤力跑動，好有當年C朗嘅鬥心，由於夏薩特經常受傷，以及長期缺乏狀態，相信經此一戰之後，皇馬左翼位置以後都要交畀雲尼斯奧斯祖利亞，甚至將來可以取代尼馬喺巴西國家隊嘅位置。