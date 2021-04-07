歐聯之前有意甲　C朗率祖記迎拿玻里

意甲周四凌晨上演兩場補賽，重頭戲由祖雲達斯主場鬥拿玻里，兩軍目前同得56分，分排聯賽榜第4、5位，今場勝負關係到來屆歐聯入場券誰屬，肯定各不相讓。拿玻里近7場6勝1和，不過祖記近9次聯賽主場對拿玻里贏8次，而且王牌C朗拿度近期冇腳軟，繼續頻頻有士哥，今場首選2.5球大。（Now 638、有線654及614台周四凌晨零時45分直播）

今場原本安排喺去年10月初上演，不過當時拿玻里隊內爆疫，按當地衞生部門規定未有出發前往都靈比賽，最初意甲賽會判佢哋違規輸0比3兼扣分，後來經過上訴得直，拿玻里唔使扣分兼可以獲得重賽機會。

拿玻里早前喺歐霸32強出局，但之後6場聯賽取得5勝1和，包括擊敗AC米蘭及羅馬兩支前列分子，依家佢哋同祖記同分，今場贏波就可進佔第4位，有利爭取來屆歐聯入場券。

國米乘勇「大」開薩戒

相反祖記近期表現走下坡，除咗歐聯16強畀波圖踢出局，聯賽亦已連續2場失分，落後榜首國際米蘭12分，幾可肯定衞冕失敗，唯一對祖記稍為有利嘅，係佢哋對上9次聯賽主場對拿玻里贏咗8次，往績佔上風，而且王牌C朗拿度近7場聯賽入8球，狀態依然火熱，「斑馬兵團」主場出擊唔愁冇波入。總計聯賽及盃賽，祖記近6場有5次開3球或以上，今場捧2.5球大。

另一場同時間開波有國際米蘭主場鬥薩斯索羅，國米聯賽9連勝愈贏愈有，薩斯索羅近5場入10球、失12球，4次開4球或以上，踢法有前冇後，同樣揀入球大。（Now 639、有線655及615台周四凌晨零時45分直播）

※笛子波童