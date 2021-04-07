阿仙奴大清洗　3位大將等執包袱

阿仙奴今季成績欠佳，目前只排英超第10位，如果未能奪得今屆歐霸盃冠軍，好可能無緣下屆歐洲賽，英國傳媒指兵工廠技術總監伊度已經開始為下季組軍做準備，計劃出售拿卡錫迪、韋利安、尼高拉斯比比，籌集資金畀領隊阿迪達收購新球員，進行重建。

據悉，韋利安將會成為頭號清洗目標，呢位32歲巴西國腳上年8月由車路士加盟阿仙奴之後，表現乏善可陳，各項賽事上陣30場，仍然冇波入，曾經被利物浦名宿加歷查形容為「災難式簽人」，主帥阿迪達已經無意留用佢，慶幸韋利安係自由身加盟，即使低價出售佢，都冇蝕底。

至於前鋒拿卡錫迪雖然今季表現唔錯，各項賽事射入13球，但會方同呢位29歲法國國腳續約問題上有阻滯，由原本年初傾續約，推遲至今夏先傾，一旦談判失敗，就會出售佢，否則等到明夏約滿，拿卡錫迪自由身走人，兵工廠就會人財兩失。

25歲翼鋒尼高拉斯比比2019年以7,200萬鎊轉會費，由里爾加盟阿仙奴之後，踢唔出身價，阿仙奴為籌集資金，勢必搵呢位貴價貨開刀，就算減價賣走佢，應該都可以獲得一大筆資金。

另外，如果阿仙奴順利出售上述3人，就會用部份資金向皇馬買斷中場馬田奧迪加特，令球隊更加年輕有活力。