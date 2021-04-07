歐聯8強　聖日耳門搵拜仁報仇

周三深夜歐聯8強首回合上演去屆決賽翻版，拜仁慕尼黑主場鬥巴黎聖日耳門（PSG）。拜仁上屆決賽贏波捧盃，不過今次再唔同嘅係，王牌射手羅拔利雲度夫斯基因傷缺陣，冇咗佢攻力減半，至於PSG已改由普捷天奴領軍，今屆4場歐聯作客全開半場和，佢哋唔介意和住先，宜追半場和。（Now643、有線656、616周四凌晨3時直播）

拜仁慕尼黑近兩屆於歐聯無敵，近19場歐聯取得18勝1和，包括上屆決賽1比0擊敗PSG，不過羅拔佬早前於世盃外受傷，要休戰1個月，除今仗肯定缺陣，下周次回合亦無法披甲，對這支衞冕盟主進攻造成嚴重打擊，上場聯賽榜首大戰以1比0小勝RB萊比錫都算好彩，但過程絕不輕鬆。

事實上，拜仁上屆決賽贏波過程絕非一面倒，全靠京士利高文下半場把握一次機會才奠定勝局，雙方實力相距不遠，今次缺少羅拔佬情況下，想搶攻都唔係咁易。

PSG中場3名大將缺陣

PSG上場於法甲榜首大戰對里爾輸0比1，尼馬攞紅牌，可以專心打歐聯；至於意大利中場馬高華拉堤確診新冠肺炎需接受隔離，而今季新加盟、表現獲好評嘅葡萄牙國腳丹尼路佩尼拿則有傷在身，加上阿根廷中場里安度柏利迪斯坐波監，一口氣失去中場3大主力，PSG更加唔會冒險搶攻。

PSG今季客場出戰歐聯踢法較保守，無論對手係實力平平嘅巴沙克舒希，或5屆歐聯盟主巴塞隆拿，全部開半場和，而且上屆決賽半場都係踢成0比0，呢個半場和走唔甩。

※笛子波童

表

巴黎聖日耳門近4次歐聯作客半場

半場和 4次 100%

陣容圖

(左至右)

1紐亞

19艾方素戴維斯 4歷卡斯蘇尼 17謝路美保定 5班捷文柏華特

27阿拉巴 18哥列斯卡 6甘美治

10利萊辛尼 13祖普莫亭 25湯馬士梅拿

(右至左)

1基羅拿華斯

4泰路基拿 5馬昆奴斯哥利亞 3派斯奴甘佩比 22艾度迪亞路

19沙拉比亞 27伊祖沙古爾 23達斯拿

11迪馬利亞 7基利安麥巴比 10尼馬