北韓退賽有人Happy！IOC指未收到申請　

國際奧林匹克委員會（IOC）周二（6日）表示，未收到北韓不參加日本東京奧運的正式通知，並指朝方多次拒絕電話會議的邀請，討論新冠疫情相關情況。

國際奧委會發言人當日回答南韓韓聯社提問時表示，未有接到朝方奧委會提交的免除參與奧運義務的正式申請，國際奧委會期間多次邀請北韓奧委會電話會議，並計劃在會上討論北韓的新冠疫情情況，但朝方沒有回應。

不過國際殘奧委會發言人說，已收到北韓殘奧委會不參加東京殘奧會的通知，並將與各國和地區殘奧委員會一同鼓勵更多國家參賽，全力以赴確保東京殘奧順利舉行。《奧林匹克憲章》規定，各國及地區奧委會，有義務選派當地選手參加奧運會。

如果北韓缺席今屆奧運，據外媒指當中受影響最大的項目相信是舉重，而日本及美國更可能因此獲益。在過去三屆奧運會當中，北韓在舉重項目就擸到5金4銀1銅，根據目前的奧運排名，北韓在女子六個級別及男子3個級別都非常有優勢；他們一旦退出，日本、美國、英國、加拿大、委內瑞拉及意大利都可能因此而增加了爭奪獎牌的機會。

至於對於香港來說，北韓過去在乒乓球項目也擔演奇兵，他們退賽無疑令港隊少了一個強大的對手。

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