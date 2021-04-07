CF格蘭納達靠「倫敦雙雄」降魔有計？

周五(9日)凌晨歐霸盃將會上演8強首回合賽事，包括西甲「神奇球隊」CF格蘭納達主場迎戰曼聯，CF格蘭納達上季升上西甲，隨即獲得歐霸盃入場券，而且打入8強，令人驚喜，隊內仲有2位曾經去過英超搵食嘅球員蘇爾達杜、羅拔堅尼地，2人熟悉紅魔鬼路數，成為球隊今場爭勝最關鍵人物。

35歲前鋒蘇爾達杜出身於皇馬，效力華倫西亞期間打出名堂，但2013年轉投熱刺後，事業急插水，2季英超加埋只入7球，最終黯然離開呢支倫敦球隊。其後效力過維拉利爾、費倫巴治，但表現一直麻麻，直至上季加盟CF格蘭納達後，獲得重生，成為球隊取得歐戰資格嘅功臣。

蘇爾達杜今季各項賽事已經有11球進帳，包括歐霸盃16強兩回合對莫迪，都取得入球，果然寶刀未老，隨時有機會射入曼聯大門。

至於25歲中場羅拔堅尼地屬於車路士借將，呢位巴西球員近年不斷被車仔外借，上季借去另1支西甲球隊基達菲，今季被外借去CF格蘭納達，佢大踢爭氣波，已為CF格蘭納達射入7球及5次助攻，創出球員生涯單季入球新高。

CF格蘭納達今場對曼聯，英國傳媒勢必大肆報道，羅拔堅尼地正好把握機會表現身價，如果有出色表現，應該可以吸引到車仔主帥杜曹注意，就有機會返回車仔，唔使再做「人球」。