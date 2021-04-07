歐聯8強　車路士輸完搵波圖出氣

另一場8強首回合，波圖同車路士喺西班牙塞維利亞展開惡鬥。波圖今場除咗冇咗主場之利，首、次席射手沙治奧奧利華拉同達利美都要停賽，而且近5次鬥車仔輸4次，形勢都幾惡劣，車路士今季目標放在歐聯，佢哋近7場歐聯獲6勝，上場聯賽輸畀西布朗嗰場可以抹咗去，放心捧車仔客W。（Now 644、有線662及602台周四凌晨3時直播）

由於新冠肺炎疫情嚴重，加上各國入境限制問題，車路士對波圖兩回合賽事都安排喺西維爾主場比斯祖安球場舉行，呢個安排絕對有利車仔，佢哋今屆歐聯分組賽同西維爾一組，作客就喺呢個球場大炒西維爾4比0，基奧特包辦4個入波，比斯祖安球場絕對係車路士同基奧特福地。

事實上波圖於16強可以淘汰祖雲達斯，好大程度上多得首回合憑主場之利贏波，現時要改踢中立場，變相失去一個重要優勢。今場佢哋仲有兩大神鋒缺陣，首、次席射手沙治奧奧利華拉同達利美都要停賽，2人今季分別為波圖各項比賽射入19及及15球，前者更喺歐聯幫球隊射入5球，係波圖殺入8強功臣，波圖冇咗佢哋等於自斷雙臂。

車路士踢少個下英超大敗畀西布朗，但敗績不足為據，杜曹喺上場用杜姆華拿同出事嘅堤亞高斯華，擺明係輪換做法，一早預咗歐聯唔出佢兩個，預料國際賽踢足3場、上仗只後備上陣嘅美臣蒙特，以及基奧特會正選上陣搏殺。波圖自17年前贏得歐聯冠軍後，從未進身4強，而且近5次鬥車路士輸4次，對賽往績輸蝕，加上車仔專注歐聯，近7場歐聯贏6場，強烈推介客勝。

車路士近5次對波圖成績

80% 勝

波圖

1馬捷斯

18韋遜曼拿化 19贊素梅賓巴 3比比 12沙紐斯

17捷西斯哥朗拿 8馬迪奧斯烏利比 16馬高古積 25奧達維奧艾美臣

11馬利加 7路易斯迪斯

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格

20赫臣奧杜爾 29夏維斯 17高華錫 3馬高斯艾朗素

19美臣蒙特 18基奧特 22薛耶治