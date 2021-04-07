【官宣】曼城同迪布尼續約　踢到2025

曼城擊退多蒙特後，周三(7日)官方宣布與比利時王牌中場奇雲迪布尼達成續約協議，延長合約至2025年，到約滿時，迪布尼效力曼城剛滿10年。

奇雲迪布尼於2015年加盟曼城，至今效力5年半，共贏得2次英超、1次英足盃及4次英聯盃，並於去年贏得英格蘭球員先生獎，佢亦係公認嘅英超助攻王，過去5年半上陣255場，攻入65球交出105個助攻。

今年初曾有消息傳出，迪布尼與曼城續約有阻滯，原因係周薪28萬鎊嘅迪布尼要求獲得英超第1周薪，或要達到前阿仙奴中場奧斯爾嘅周薪35萬鎊，以及曼聯門將迪基亞嘅周薪37.5萬鎊水平。迪布尼如今與曼城達成續約，暫未有傳媒透露細節，但相信曼城喺薪酬方面唔會待薄佢。

此外，英國《太陽報》報道，曼城公布新冠肺炎疫情期間，球會損失1.26億鎊(約13.5億港元)，截至去年6月30日，球會收入下降11%，錄得4.78億鎊，損失主要來自閉門作賽之下門票收入大減，季尾亦要退票。曼城主席阿姆巴拉克表示，曼城財政基本仍然穩健，不過領隊哥迪奧拿表示，曼城是一個團隊，因此不會花巨款去收購單獨1名球員，暗示如果艾寧夏蘭特轉會費太貴，曼城很難收購。