加利仔：係曼聯耽誤咗連格

曼聯中場連格自從冬窗期外借到韋斯咸，表現如猛虎出柙，8場射入6球3助攻，協助「錘仔」殺上前4，自己亦重返國家隊；尤其上仗對狼隊，連格帶波60碼射入、以及1對5送助攻，都顯示佢球技超卓，就連前曼聯名宿加利仔都話：「其實係曼聯太渣，耽誤咗佢！」

連格係曼聯自家青訓產品，喺摩連奴年代踢出生涯巔峰，但摩帥離隊後連格亦失勢，近年長坐後備席，球迷笑佢係「連美斯」；但係今次外借韋斯咸，令人驚覺連格並唔差，加利仔更逆向思考推斷，其實差嘅係曼聯，令連格發揮唔到！

加利仔表示：「連格喺賽事中嘅奔跑距離好驚人，無論有波亦冇波，佢都交出不俗表現，之前佢喺曼聯踢得差，可能係因為隊友太渣，如果佢身邊有C朗拿度同朗尼，連格就可以擔當10年前朴智星嘅角色，留喺中場補位，但問題係曼聯並無C朗同朗尼，連格亦無從發揮。」

經過今次外借，加利仔認為曼聯好大機會召回連格：「曼聯或會將連格高價出售，但連格如果想繼續上陣，最好離開曼聯，大家都睇得出佢渴望比賽，佢返嚟曼聯，只會變成丹尼爾占士，踢3場抖2場。」