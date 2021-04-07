菁英盃　東方龍獅2球贏愉園！奪2季第3冠

「菁英盃」決賽大戰周三（7日）晚爆發！貴為上季「雙冠王」的東方龍獅，與「青春大軍」愉園會師旺角大球場，爭奪今季僅餘的盃賽殊榮。最終東方龍獅在2,243名觀眾見證下，憑艾華度和林恩許的入球，以2比0輕取愉園，登上「菁英盃」王者寶座，並奪得2季內第3項錦標。

近月受「保險金」事件及涉性別歧視爭議影響的愉園，因4強對手理文不接受補賽而自動進身決賽，但為問鼎17年來首項頂級盃賽錦標，今仗派出朱偉鈞、袁世傑等主力出擊；而東方龍獅亦矢志繼上季奪雙冠後再染指冠軍，以奧利華、亞歷斯祖等適齡球員擔正。

開賽初段愉園稍為佔優，3分鐘查理史葛遠程發炮先聲奪人，被今場把關的曾文輝單手撲出；12分鐘羅拔奧度左路扭過亞歷斯祖後起腳，可是僅告斜出。「快活谷」上半場屢次靠羅拔奧度硬闖「攞到甜頭」，23分鐘此子沿左路推進後遠射，未能攻破對手大門。

近況2連勝的東方龍獅受壓一段後站穩陣腳，32分鐘盧卡斯接應利馬傳球，施展「車身」掛射，姿勢分十足惟準繩欠奉，不中目標。不過及後東方遂成功打開缺口，刑滿復出的艾華度，接應利馬罰球開出批頂入網，東方龍獅38分鐘先開紀錄，並以1比0的領先優勢完成上半場。

下半場東方龍獅隨即換入林恩許，入替交出助攻的利馬。他們46分鐘先後憑奧利華和辛祖連環攻門，可惜皆未能替球隊再下一城。54分鐘林恩許開出角球，迪高銅頭一搖被屠俊翹擋出，盧卡斯嘗試補射亦告無功而還。

落後的「快活谷」為求追平，一口氣換入艾迪比帝、潘沛軒和伍家揚加強進攻，這個調動助愉園搶回不少攻勢，70分鐘米基爾接應林衍廷傳中施射高出；2分鐘後更憑艾迪比帝門前混戰篤入，惟被判衝門在先，慘食「詐胡」。

比賽末段愉園的攻勢浪接浪，逼得東方防線喘不過氣來，猶幸後備入替的林恩許此時充當「關鍵先生」，81分鐘左路大位熨入「世界波」，為東方龍獅擴大領先優勢至2比0。

餘下時間「快活谷」連番叩關不果，結果以0比2不敵對手。東方龍獅最終以2球輕取「快活谷」，捧走「菁英盃」殊榮。