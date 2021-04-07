菁英盃　堅sir：冠軍獻給林建名會長

東方龍獅首次打入「菁英盃」決賽，便一嘗捧盃滋味，賽後主教練李志堅對年青球員的發揮感滿意，更希望將今次冠軍，獻給年初逝世的東方龍獅體育會會長林建名先生。

首次為東方龍獅取得「菁英盃」冠軍，主教練李志堅賽後第一句便指想藉這次機會，將冠軍獻給已逝世的東方體育會會長林建名先生，讚賞他支持了東方龍獅一段相當長的時間。

除此之外，「堅sir」坦言必需要為一眾U22球員鼓掌：「雖然平時出場機會比較少，但好明顯見到佢哋每一次上陣都好珍惜，好小心處理每一球，加上又要面對一班大哥，犯錯個陣仲會面對好大壓力。」他承認年青球員在東方的上陣時間，相對較其他球會少，慶幸他們能夠在「菁英盃」中把握機會，取得更多經驗，或會在之後賽事更大膽起用他們。

對於今屆賽事發生不少風波，「堅sir」則表示不太理會，只會做好自己：「其實一直我哋都係咁諗，打個小組拎左第一名，四強再淘汰傑志，之後再等打決賽，依個係作為職業球隊，或者係我嘅工作同使命。」今個港超聯球季只剩下聯賽賽事，「堅sir」指會好好珍惜，希望盡力贏取冠軍，以報答班主及球迷。