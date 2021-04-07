熱刺爆內亂！4球員與寸王決裂

英國傳媒報道，熱刺上仗臨完場前被紐卡素逼和2比2，摩連奴賽後一句「同樣的教練，不同的球員」令矛盾激化，現時已有4名球員與寸王決裂，要等任何一方離開球隊，矛盾才可化解。

當日賽和紐卡素，傳媒訪問摩連奴，問佢以往擅長保住勝果但今季失靈，寸王回應：「同樣的教練，不同的球員」雖然係講事實，但卻傷害咗球員。英國《footballinsider》報道，個別球員對於摩連奴批評感到煩厭，引發不滿。

報道指，現時已有4名球員與寸王決裂，佢哋分別係迪利阿里、加里夫巴利、奧利亞及馬特杜靴迪，其中阿里同巴利都係星級球員，如果用得好對球隊有好大幫助，但佢兩個如果同寸王搞對抗，就唔係好事。

至於奧里亞同杜靴迪，其實呢兩位後衞今季都害熱刺失唔少分，能力有限，可惜佢哋唔接受寸王批評，仲玩決裂，寸王放棄佢哋都好正路。不過依家係熱刺爭前4重要關頭，下場聯賽火併曼聯，今個月尾仲有場英聯盃決賽對曼城，就算球隊有矛盾，寸王都應該暫時將佢哋壓住，踢好嚟緊幾場硬仗先講啦。