菁英盃　艾華度奪MVP：係完美嘅一晚

「菁英盃」周三（7日）上演最終對決，最終東方龍獅兩球擊敗愉園，捧起近2季第3個盃賽冠軍，其中為球隊先開紀錄的艾華度，今場攻守兩端都交出精彩演出，最終捧走決賽最佳球員獎，可謂是實至名歸。

今場刑滿復出的艾華度，與基頓等隊友組起後防線，全場比賽都要忙着應付「快活谷」一班攻擊組合的連番衝擊，但無阻這位高大的森巴中堅化身帶刀侍衞，上前助攻，他於38分鐘接應角球頂入打破僵局的一球，並最終帶領球隊取勝捧盃，艾華度賽後形容這是一個堪稱完美的晚上：「入波固然開心，但更加重要係再為東方龍獅贏到多一座獎盃，因為疫情，今季可以話係困難重重，但球隊每日努力訓練，就係要為球迷踢出好波。嚟緊仲有聯賽要爭，我哋唔會鬆懈。」

上季東方龍獅兩次殺入盃賽決賽，最後都只能於閉門情況下封王，今次決賽戲碼吸引逾2200名球迷入場，其中不乏一眾東方擁躉在場吶喊助威，球隊終於能在現場球迷見證下捧盃，經歷如此開心的夜晚，艾華度亦不忘向球迷道謝：「多謝球迷每場比賽都支持我哋，球隊繼續保持信念，喺困境下，我哋會每場波都會繼續努力。」