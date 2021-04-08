麥巴比x尼馬完美合體　PSG戲劇性贏拜仁

歐聯8強首回合矚目大戰，巴黎聖日耳門(PSG)周四(8日)凌晨作客3比2擊敗拜仁慕尼黑，向4強邁進一大步，同時報番上屆決賽飲恨之仇。PSG兩大球王尼馬同基利安麥巴比今場完美合體，尼馬交出2次助攻、麥巴比亦個人獨取2球，球王組合演出光芒四射。

呢場上屆決賽翻版戰一開波就拳拳到肉，拜仁慕尼黑2分鐘有祖普莫亭頭槌頂中楣，但1分鐘後即被PSG領先，當時尼馬快速推進，去到禁區頂被5名拜仁慕尼黑守將包圍，但佢仍巧妙斜傳畀無人看管嘅麥巴比抽入。自2017/18球季兩大球王做隊友開始，尼馬同麥巴比已經喺歐聯互相助攻入波10次，係同期歐聯No.1進攻組合。

捱打嘅PSG喺28分鐘再入一球，尼馬妙傳反越位成功嘅馬昆奴斯哥利亞射入，PSG上半場2次射門就由尼馬助攻入咗2球。拜仁慕尼黑37分鐘終於有收穫，祖普莫亭接應班捷文柏華特傳中頭槌頂入，氣勢如虹嘅主隊60分鐘再憑湯馬士梅拿頭槌建功追成2比2平手。

正當球迷以為PSG頂唔住，麥巴比68分鐘個人表演，佢喺左路推進扣過謝路美保定後，冷靜用右腳抽入近柱，拜仁慕尼黑之後多次攻門都無功而還，令巴黎聖日耳門作客拎到呢場關鍵勝仗，亦令拜仁慕尼黑自2019年3月之後，首度喺歐聯賽事落敗。