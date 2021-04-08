車路士兩蛋贈波圖　美臣蒙特破紀錄上位

上星期喺英超經歷慘敗嘅車路士，周四(8日)凌晨歐聯8強首回合重整旗鼓，憑住美臣蒙特喺中場八面玲瓏嘅演出，「藍戰士」作客2比0擊敗葡超勁旅波圖，殺入4強機會高唱入雲，領隊杜曹賽後激讚球隊大腦美臣蒙特，認為佢可以躋身頂尖球員行列。

車路士今場表現唔係特別好，雖然控球較多但實際威脅唔大，多數時間都係進行激烈爭搶，喺迪姆華拿同夏維斯兩大貴價德國兵表現持續低沉下，美臣蒙特就成為鎖匙人物，佢喺31分鐘接應佐真奴費路傳送，巧妙轉身避開波圖守將後窄位抽入遠柱，呢球係美臣蒙特生涯第1個歐聯入波，同時以22歲87日之齡，成為車路士史上歐聯淘汰賽最年輕入球球員。

杜曹65分鐘用基斯甸普列錫同基奧特入替「德國孖寶」，球隊亦喺完場前5分鐘搵到「燕梳球」，芝維爾偷波後自己突破射成2比0，今次亦係車路士自2012年對拿玻里後(林柏特同泰利入波)，首次有2位英格蘭本土球員喺歐聯同一比賽入波。

被譽為「新林柏特」嘅美臣蒙特賽後獲杜曹大讚：「我唔會為美臣蒙特嘅發展定上限，佢嘅潛力非常明顯，而且仲係個好好先生，佢願意學習、渴求勝利、思想開放，佢可以為任何領隊效力都交出表現，作為領隊我仲可以要求啲咩？佢就係頂尖球員。」